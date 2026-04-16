Москва16 апрВести.Решения Международного валютного фонда о кредитах Украине не соответствуют мандату организации и являются политизированными, заявил министр финансов РФ, управляющий МВФ от России Антон Силуанов.
Силуанов выпустил письменное заявление перед заседанием Международного валютно-финансового комитета 16-17 апреля, оно выложено на сайте российского Минфина.
Решения фонда по предоставлению кредитного финансирования Украине без учета рисков возврата средств являются политизированными и несоответствующими мандату МВФуказал глава Минфина РФ
По его словам, при рассмотрении программ для Киева МВФ использует двойные стандарты в оценке кредитных рисков.
В Минфине РФ считают, что работа МВФ по предоставлению экстренного финансирования не может ограничиваться лишь рядом стран и должна соответствовать мандату организации.
Несколько дней назад директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева говорила, что Киев продолжит нуждаться во внешнем финансировании даже в случае успешного урегулирования конфликта. По ее словам, МВФ работает с киевскими властями над продолжением проведения реформ в стране, которые позволят и дальше получать внешнюю поддержку.