СК начал проверку после ДТП с пострадавшими в Пензе СК выясняет обстоятельства наезда маршрутки на ПВЗ в Пензе

Москва19 ноя Вести.В Пензе следователи организовали проверку по факту ДТП с рейсовым микроавтобусом, врезавшимся в пункт выдачи заказов, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Авария произошла утром 19 ноября на улице Военный городок. Микроавтобус врезался в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов.

В результате ДТП водитель и пассажиры, находившиеся в салоне транспортного средства, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь говорится в сообщении

В рамках доследственной проверки об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет исследовано техническое состояние микроавтобуса, а также условия его эксплуатации, добавили в СК.