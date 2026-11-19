Москва19 нояВести.В Пензе следователи организовали проверку по факту ДТП с рейсовым микроавтобусом, врезавшимся в пункт выдачи заказов, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Авария произошла утром 19 ноября на улице Военный городок. Микроавтобус врезался в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов.
В результате ДТП водитель и пассажиры, находившиеся в салоне транспортного средства, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощьговорится в сообщении
В рамках доследственной проверки об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет исследовано техническое состояние микроавтобуса, а также условия его эксплуатации, добавили в СК.