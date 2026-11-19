Москва19 нояВести.В Пензе водитель "Газели" врезался в здание на улице Военный городок. В результате аварии пострадали 9 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
ДТП произошло рано утром 19 ноября, в четверг.
Произошел наезд на препятствие автомобиля "Газель". По предварительным данным, по состоянию на 07.45 (мск) установлено, что в результате ДТП пострадало 9 человек (детей нет)говорится в сообщении ведомства
На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Детали случившегося выясняются.
Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.