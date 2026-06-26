Бастрыкину доложат о закрытии единственной школы в деревне в Смоленской области

СК завел уголовное дело после закрытия единственной школы в смоленской деревне Бастрыкину доложат о закрытии единственной школы в деревне в Смоленской области

Москва26 июн Вести.В Смоленской области возбуждено уголовное дело по информации о нарушении прав жителей деревни Баскаковка Угранского района, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Как стало известно из соцсетей, там закрылась единственная школа. Это вынуждает детей добираться до другого учебного заведения по разбитой грунтовой дороге.

Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил … доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации говорится в сообщении

Ранее в местных пабликах появилась информация, что жители деревни собирались обратиться за помощью к главе Следкома РФ для принятия мер по восстановлению их нарушенных прав.