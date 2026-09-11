Скончалась пенсионерка из Курской области, пострадавшая 2 сентября при атаке ВСУ

Скончалась жительница Курской области, раненная 2 сентября при атаке ВСУ Скончалась пенсионерка из Курской области, пострадавшая 2 сентября при атаке ВСУ

Москва11 сен Вести.В больнице скончалась пенсионерка из Курской области, пострадавшая 2 сентября при атаке ВСУ на хутор Звягин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

2 сентября украинский беспилотник атаковал двор многоквартирного дома. у пострадавшей были диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга, акубаротравма.

Нине Васильевне был 71 год. Наши врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, но организм женщин не справился написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Он выразил соболезнования родным и близким женщины.