Москва11 сенВести.В больнице скончалась пенсионерка из Курской области, пострадавшая 2 сентября при атаке ВСУ на хутор Звягин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
2 сентября украинский беспилотник атаковал двор многоквартирного дома. у пострадавшей были диагностированы минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, ранение головы, сотрясение головного мозга, акубаротравма.
Нине Васильевне был 71 год. Наши врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, но организм женщин не справилсянаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Он выразил соболезнования родным и близким женщины.