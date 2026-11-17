Москва17 нояВести.В Обнинске Госавтоинспекция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на улице Космонавта Леонова, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает МВД РФ по Калужской области.
По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя скутером, допустил столкновение с грузовым автомобилем Howo под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП погиб водитель скутераговорится в сообщении
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.