Москва27 авгВести.В Обнинске 37-летний мужчина на моноколесе сбил 7-летнего ребенка, пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Калужской области.
Инцидент произошел 26 августа на тротуаре у дома №3 по улице Белкинской.
Мужчина на моноколесе совершил наезд на 7-летнего ребенка, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу … Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.