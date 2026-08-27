В Обнинске ребенок тяжело пострадал при наезде на него мужчины на моноколесе

В Обнинске мужчина на моноколесе сбил 7-летнего ребенка В Обнинске ребенок тяжело пострадал при наезде на него мужчины на моноколесе

Москва27 авг Вести.В Обнинске 37-летний мужчина на моноколесе сбил 7-летнего ребенка, пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Калужской области.

Инцидент произошел 26 августа на тротуаре у дома №3 по улице Белкинской.

Мужчина на моноколесе совершил наезд на 7-летнего ребенка, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу … Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.