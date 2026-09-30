Москва30 сенВести.Следователи не стали возбуждать уголовное дело после смерти пермского блогера Александра Чугайнова, хозяина ручного ворона Гоши. Об этом сообщается в Тelegram-канале блогера, который после его кончины ведут его родственники.
21.09.2026 по результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… в связи с отсутствием события преступления, так как объективных данных, указывающих на то, что смерть Чугайнова А. С. носит криминальный характер, не имеетсяговорится в документе СК, выдержка из которого приведена в публикации
Телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти, в ходе исследования тела погибшего эксперты не обнаружили. Следов алкоголя в крови не было.
Александр Чугайнов умер 19 августа. Как рассказал его брат, 29-летний мужчина "не справился с эмоциями".
Блогер стал популярным после публикаций в Сети: на каналах "Ворон TV" и "Жизнь вОрона Гоши". Также со своим пернатым питомцем Александр стал победителем конкурса "Видели Видео".