Следователи не стали возбуждать дело после смерти блогера – хозяина ворона Гоши Следователи не нашли криминала в смерти блогера Александра Чугайнова

Москва30 сен Вести.Следователи не стали возбуждать уголовное дело после смерти пермского блогера Александра Чугайнова, хозяина ручного ворона Гоши. Об этом сообщается в Тelegram-канале блогера, который после его кончины ведут его родственники.

21.09.2026 по результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… в связи с отсутствием события преступления, так как объективных данных, указывающих на то, что смерть Чугайнова А. С. носит криминальный характер, не имеется говорится в документе СК, выдержка из которого приведена в публикации

Телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти, в ходе исследования тела погибшего эксперты не обнаружили. Следов алкоголя в крови не было.

Александр Чугайнов умер 19 августа. Как рассказал его брат, 29-летний мужчина "не справился с эмоциями".

Блогер стал популярным после публикаций в Сети: на каналах "Ворон TV" и "Жизнь вОрона Гоши". Также со своим пернатым питомцем Александр стал победителем конкурса "Видели Видео".