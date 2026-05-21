Москва21 маяВести.Общественный деятель Дмитрий Бондарь выступил с инициативой по централизованному сбору слизней. Об этом сообщает Life.
По задумке общественника, к этому можно привлечь учащихся.
Школьников и студентов предлагается вовлекать в летнюю оплачиваемую трудовую практику через портал "Госуслуги"приводятся его слова
Все это ради того, чтобы в дальнейшем слизней можно было использовать в кормах для рыб или в качестве органического удобрения.
Ранее сообщалось о возможном появлении леопардовых слизней в Москве.