Словенец об отношении к нему в России: никогда не было негатива

Словенец из Саратова рассказал, что не встречал негатива из-за словенского языка Словенец об отношении к нему в России: никогда не было негатива

Москва12 июн Вести.Словенец Роман Седенков, живущий в Саратове, рассказал ИС "Вести", что никогда не сталкивался с осуждением за речь на словенском языке в общественных местах.

В семье Романа сохраняют традицию говорить на словенском языке.

Негативного никогда не было отношения в этом плане к нам. Мы с папой можем говорить на словенском, я могу понять его речь… Бывает, что в магазин можем с ним зайти, и он может по привычке сказать что-то на словенском, я его, конечно, пойму. Но никогда не было такого: "Вы в России, разговариваете на русском языке". Никогда такого не было, чтобы словенский язык у нас был в России запрещен для общения заявил Седенков

Мужчина отметил, что друзья относятся к словенскому языку с уважением, но некоторые слова могут вызвать смех.

Друзья некоторые, правильно сказать, забавляются, потому что для них какие-то слова новые, может быть, даже какие-то немножечко смешные могут оказаться добавил он

Ранее президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и отметил, что языкам народов России уделяется слишком мало внимания, это нужно исправить.