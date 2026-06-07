Москва7 июн Вести.Бывший руководитель Следственного управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии Игорь Напалков задержан по уголовному делу. Об этом сообщило издание NGS24.ru со ссылкой на двух источников, близких к следствию.

Речь идет именно о задержании экс-руководителя краевого следствия говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ

Иные подробности не приводятся.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.

Игорь Напалков был назначен на указанную должность в ноябре 2010 года. В сентябре 2017 года его отстранили на время проверки, организованной после жалобы местной жительницы. Как утверждалось, 16-летняя дочь женщины погибла, сорвавшись со скалы на Столбах во время школьной экскурсии, а дело о халатности так и не возбудили.

Позднее Напалков ненадолго вернулся к работе, однако осенью 2017 года в краевом управлении прошли обыски. Под уголовное дело попал подчиненный чиновника — начальник отдела снабжения.

6 апреля 2018 года Напалкова освободили от должности в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Причины официально не называли.