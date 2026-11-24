Снег в Воронеже растаял и затопил улицы Воронеж затопило растаявшим снегом и дождем

Москва24 ноя Вести.В Воронеже из-за таяния снега и последовавшего за снегопадом ливня затопило улицы. Об этом сообщает ИС "Вести".

На опубликованных кадрах – машины и автобусы, которые преодолевают огромные лужи. Согласно публикации, прямо в эти лужи пассажиров высаживали из общественного транспорта, потому что сухого тротуара почти нигде нет.

Несколько улиц, как уточняется, ушли под воду сильнее остальных. Речь идет о Центральной и улице Героев Хасана, переулках Краснознаменном и Димитрова, а также о бульваре Победы под путепроводом. Туда направили специальную технику.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы в Воронеже оказались затоплены из-за отсутствия ливневой канализации. Возбуждено уголовное дело.