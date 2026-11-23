В Воронеже улицы затопило из-за отсутствия ливневой канализации, возбуждено дело Уголовное дело возбудили в Воронеже из-за затопления улиц

Москва23 ноя Вести.В Воронеже ряд улиц затопило из-за отсутствия ливневой канализации. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщает управление СК России по Воронежской области в MAX.

О наводнении стало известно из публикации в СМИ. Там сообщалось, что в частном секторе Воронеже ряд улиц залила дождевая вода.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Воронежской области М. А. Селюкова по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении

Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего.