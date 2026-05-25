KNOP News: собака выстрелила из дробовика в прохожую в США

Москва25 мая Вести.Собака выстрелила из дробовика в мимо проходящую женщину в американском штате Небраска. Об этом сообщает местный телеканал KNOP News.

В субботу в полицию Скоттсблаффа поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как собака случайно выстрелила в человека из дробовика говорится в материале

После прибытия на место происшествия правоохранители обнаружили пикап с прицепленным к нему автодомом. Дверная панель автомобиля с пассажирской стороны получила повреждения, характерные для выстрела из дробовика.

Выяснилось, что хозяева собаки, порода которой не уточняется, приехали к магазину и вышли из машины, оставив внутри вместе с питомцем заряженный дробовик. Оружие лежало на переднем пассажирском сиденье. Собака перебралась с заднего сиденья на переднее, задела ружье и привела его в действие.

В результате выстрела дробь пробила дверь автомобиля и ранила женщину, которая находилась в другой машине на светофоре, высунув руку из окна. Пострадавшая получила ранение этой руки.

Правоохранительные органы проводят расследование.