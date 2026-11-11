Москва11 нояВести.На время налета беспилотников фигуристов и тренеров - участников этапа юниорского Гран-при России в Омске - эвакуировали в подвал отеля, в котором они живут во время соревнований. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на несколько источников.
Спортсменам, тренерам и официальным лицам было предложено переждать налет в подвале отеля. Большая часть участников все еще остаются там уже порядка двух часовцитирует слова источника РИА Новости
Ранее в среду, 11 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко информировал о беспилотной опасности в регионе. Затем в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что соревнования 11 ноября отменены – их проведут в другие дни.