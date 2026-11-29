При пожаре в многоквартирном доме в Уфе спасли более 20 человек

Сотрудники МЧС спасли 21 человека из дома во время пожара в Уфе При пожаре в многоквартирном доме в Уфе спасли более 20 человек

Москва29 ноя Вести.Более 20 человек спасли сотрудники МЧС России во время пожара в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

Возгорание произошло в жилом доме на Транспортной улице в Калининском районе города, горела квартира на седьмом этаже здания.

В ходе тушения спасено 21 человек, из них 4 ребенка. Горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров говорится в публикации ведомства в MAX

В результате инцидента есть пострадавший – 58-летний мужчина отравился продуктами горения и получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.