Москва29 нояВести.Более 20 человек спасли сотрудники МЧС России во время пожара в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.
Возгорание произошло в жилом доме на Транспортной улице в Калининском районе города, горела квартира на седьмом этаже здания.
В ходе тушения спасено 21 человек, из них 4 ребенка. Горение ликвидировано на площади 20 квадратных метровговорится в публикации ведомства в MAX
В результате инцидента есть пострадавший – 58-летний мужчина отравился продуктами горения и получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.