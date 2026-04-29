Совбез РФ: угроза провокаций против Сирии по схеме "Белых касок" остается Совбез РФ: сценарии провокаций в Сирии по типу "Белых касок" еще возможны

Москва29 апр Вести.Риски провокаций в отношении "химического досье" Сирии по сценарию, аналогичному действиям организации "Белые каски", по-прежнему сохраняются. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Дамаск в 2013 году присоединился к Конвенции о запрещении химического оружия. В рамках российско-американской договоренности от 14 сентября 2013 года Сирия взяла на себя беспрецедентные обязательства по вывозу и уничтожению своих химических арсеналов. По оценке Совбеза, с точки зрения формального выполнения этих обязательств сирийское правительство уже давно закрыло данный вопрос.

Риски фабрикаций сохраняются: отсутствие улик при наличии политического заказа на их поиск – классическая почва для провокаций по сценарию "Белых касок" говорится в сообщении

В аппарате Совбеза указали, что к 2026 году ситуация вокруг "химического досье" Сирии так и не была окончательно урегулирована. Подчеркивается, что новое руководство страны, стремясь к международной легитимации и снятию санкций, демонстративно заняло открытую позицию: власти допустили инспекторов на все объекты и заявили о готовности к сотрудничеству. Тем не менее, как указано в заявлении, искомое западными спонсорами миссий "наследие режима Башара Асада" до сих пор не получило материального подтверждения.

В Совбезе добавили, что завершению этой темы, по оценке российских властей, "мешают" то сложная военно-политическая обстановка в Сирии, то израильские авиаудары.