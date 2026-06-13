Советская олимпийка, галоши и гречка: как живет гений-отшельник Перельман Журналистам удалось увидеть в Петербурге отшельника Перельмана

Москва13 июн Вести.Григорию Перельману 13 июня исполняется 60 лет. Математик, решивший одну из семи задач тысячелетия и отказавшийся от миллиона долларов, больше 20 лет живет затворником в обычном доме на окраине Петербурга – в районе Купчино, пишет "КП-Петербург".

Пообщаться с ним практически невозможно: журналисты напрасно караулят ученого у подъезда, но известно, в какой магазин он ходит за продуктами.

Его продавцы рассказали представителю СМИ, что знаменитый житель этого района бывает у них примерно раз в месяц и выглядит все также: взъерошенные волосы, длиннющие ногти. Из нового – то, что перестал носить медицинскую маску и начал здороваться с продавцами.

В один из дней журналисту издания удалось увидеть самого Перельмана, когда он вышел в магазин.

Худой, в серой, некогда черной куртке со сломанной молнией. Снизу выглядывает еще советская олимпийка. … Забрызганные грязью светлые брюки и галоши описывает автор внешний вид отшельника

Гениальный ученый вернулся из магазина с пакетами, через которые можно было рассмотреть с десяток пачек гречки.

Попытка представителя прессы задать ему вопрос в очередной раз не увенчалась успехом. Григорий Яковлевич на секунду остановился перед дверью, чтобы посмотреть, кто ему в очередной раз не дает покоя, и исчез в парадной.