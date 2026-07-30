Москва30 июл Вести.Прошло четыре года, как не стало Владимира Жириновского, но наследники политика продолжают судиться. Несмотря на оставленное завещание, яблоком раздора стал дом в деревне Дарьино, где сейчас живет внебрачный сын Владимира Вольфовича Олег Жириновский (Эйдельштейн). Признанный сын Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев, сменивший имя после переезда в США) пытается добиться выселения брата. KP.RU побывал в гостях у Олега Жириновского в том самом доме.

Огромный дом из вековых бревен находится на участке в несколько гектаров. Вокруг еще множество построек — дом для охраны, гостевые дома, две бани, гаражи, ресторан и так далее.

Мы с отцом этот дом строили вместе. Даже выкупом участков под строительство я занимался, сам переселял здешних жильцов, развозил. Здесь я с ним и жил, помогал по хозяйству, в том числе. При жизни отца так все в доме и было, я постарался сохранить. Убрал только чучела. Он же охоту любил, поэтому они по всему дому висели, а мне это как-то не по душе. Отец думал, тут будет какая-нибудь партийная школа, будут люди приезжать, будут проводить собрания. Должно было оставаться много свободного места, чтобы всех разместить вспоминает Олег

Но сейчас здесь не собирается не то что партия, даже семья. Олег хоть и часто ночует в доме, но фактически занимает всего одну спальню. Иногда в Дарьино приезжают его дети, но в учебное время они в Москве.

Олег показывает многочисленные семейные снимки с Владимиром Жириновским. А на стене висит большая фотография, где политик забирает своего внебрачного сына из роддома.

Стали бы вы так возиться с чужим ребенком? риторически спрашивает Олег

При этом Жириновский-младший вспоминает, что к вопросу подарков отец подходил не особенно серьезно. Например, трижды подарил одну и ту же машину — на 17, 18 и 19 лет. Но Олег не обижается и сегодня он хранит не только многочисленные вещи, подаренные политику, а также его коллекцию статуэток, но и личные вещи отца. Особенно трогательно выглядят шерстяные носки, которые Олег надевал ему на ноги, когда тот мерз, и подушечка под голову. На ней Владимир Вольфович и умер.

Баня — важная деталь эпатажного стиля Жириновского, и в Дарьино аж две бани. Одна поменьше и уже довольно ветхая, а вторая могла бы сойти за полноценный дом в два этажа. В одной из комнат бани стоит раритет — стенка и диван, которые Жириновский купил на первую большую зарплату.

Они вообще не здесь стояли, но я перевез, чтобы сохранить. Мне кажется, для будущего музея это очень ценные экспонаты… Но я пока сюда особо не вкладываюсь. Зачем, если меня хотят выселить? Когда суд подтвердит, что это мой дом, тогда и начну обустраивать музей. Вход будет бесплатным, я не собираюсь зарабатывать на памяти отца говорит Олег

После смерти политика сын сделал ДНК-тест, который подтвердил, что они биологические родственники на Вероятность того, что Владимир Жириновский Владимир Вольфович действительно является биологическим отцом Эйдельштейна Олега Владимировича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99,999997%. Также наравне с двумя признанными детьми Олег упоминается и в завещании Жириновского. Но официально они друг другу все еще чужие люди, и Олег Жириновский живет в доме фактически на птичьих правах..

Олег рассказывает, что отец обещал дом ему, но кто-то посоветовал политику оформить не дарственную, а рассрочку, согласно договору сын должен был выкупить у отца дом. А потом отец умер и права на дом и этот договор перешли Давиду Гарсия, а тот их фактически сразу передал Алексею Холодову как доверенному лицу.

Сначала суды принимали сторону Олега, но после апелляции решения пересматривались. На данный момент они таковы: сыном Жириновского он не является, а в доме не имеет права жить.

Олег Жириновский не сдается. Он уже подал жалобу в Конституционный суд и написал президенту России с просьбой помочь в защите прав.

Что касается законного сына Жириновского, то Давид Гарсиа активно распродает другую полученную в наследство недвижимость. Недавно на продажу были выставлены два таунхауса в закрытом жилом комплексе на Нежинской улице в Очаково-Матвеевском районе Москвы. Общая стоимость объектов около 240 млн рублей. Здесь политик прожил больше 20 лет. В 2022 году один из проездов назвали в честь Владимира Жириновского, чтобы сохранить память.