Спасатели ликвидировали крупный пожар в частном секторе в Кузбассе

Спасатели потушили крупный пожар в частном секторе в Кузбассе Спасатели ликвидировали крупный пожар в частном секторе в Кузбассе

Москва6 ноя Вести.На площади 233 кв. м потушен пожар, вспыхнувший в частном секторе в Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Возгорание произошло ночью 6 ноября на улице Садовой. Загорелись жилой дом и надворные постройки. На момент прибытия пожарных строения горели открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние объекты говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Сотрудники МЧС России оперативно организовали тушение и не допустили распространения пожара. К тушению привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

Огонь был ликвидирован на площади 233 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.