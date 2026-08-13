Москва13 авгВести.Огнеборцы МЧС РФ работают над полной ликвидацией пожара в Феодосии. Как сообщает региональный МЧС в MAX, возгорание возникло около 19 часов на улице Поперечной в двух частных домах.
Прибывшие на место силы МЧС РФ установили, что огонь охватил около 700 кв. м. Тушению препятствовала плотная застройка. В 19.46 пожар удалось локализовать.
По результатам уточнения информации и работы экспертов дознавателей МЧС России установлено, что огнем уничтожено 2 частных домовладения на площади 700 кв.мговорится в сообщении
Информации о пострадавших нет. Всего к пожаротушению привлекались 59 человек и 18 единиц техники, из них 41 человек и 9 единиц техники от МЧС РФ. Огнеборцы продолжают проливку и разбор конструкций.