"Спасибо, Россия!": сербы поблагодарили пилотов Ил-76, помогавшего тушить пожары Пилот Ил-76 МЧС РФ заявил о благодарности сербов за помощь в тушении пожаров

Москва19 сен Вести.В Россию вернулся самолет Ил-76 МЧС России, помогавший по поручению президента РФ Владимира Путина тушить лесные пожары в Сербии. За время пребывания в республике у российских летчиков появилось очень много друзей среди благодарных за помощь сербов, рассказал в интервью ИС "Вести" командир экипажа Андрей Вислов.

19 сентября спецборт Ил-76 МЧС России вернулся после тушения лесных пожаров в Сербии.

По словам Вислова, по утрам сербы традиционно приветствовали экипаж словами "Хвала, Руссия!" - "Спасибо, Россия!".

Мы приобрели здесь очень много друзей-сербов. И, самое интересное, что если они начинают говорить не быстро, а помедленнее, мы их понимать стали уже. Было приятно - мы выходим утром на вылет, садимся в автобус, проходят обыкновенные люди и [говорят] "Слава России!", "Хвала, Руссия!" рассказал Вислов

Россия отправила Ил-76 в Сербию в августе. Самолет, применяемый для тушения крупных ландшафтных пожаров, за один заход может сбросить на очаг возгорания до 42 тонн воды. В МЧС сообщали, что благодаря слаженным действиям экипажа этого самолета удалось ликвидировать основные очаги пожара на территории Сербии и не допустить распространения огня на жилые территории.