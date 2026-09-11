Самый длинный рабочий день в России у рыбаков и горняков

Специалисты подсчитали, у кого в России самый короткий и длинный рабочий день Самый длинный рабочий день в России у рыбаков и горняков

Москва11 сен Вести.Более 8 часов составил рабочий день в первом полугодии у российских рыбаков и горняков, добывающих железные руды, следует из данных статистики, которые имеются у РИА Новости.

Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,49 часа, а на добыче железных руд - 8,15 часа отмечается в сообщении

Уточняется, что самый короткий рабочий день у занятых в сфере воздушного и космического транспорта (6,43 часа), у шахтеров (6,77) и у производителей мебели (6,98).