Москва11 сенВести.Более 8 часов составил рабочий день в первом полугодии у российских рыбаков и горняков, добывающих железные руды, следует из данных статистики, которые имеются у РИА Новости.
Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,49 часа, а на добыче железных руд - 8,15 часаотмечается в сообщении
Уточняется, что самый короткий рабочий день у занятых в сфере воздушного и космического транспорта (6,43 часа), у шахтеров (6,77) и у производителей мебели (6,98).