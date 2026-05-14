Спиритический сеанс: Кличко заявил, что общался с погибшим боевиком ВСУ

Москва14 мая Вести.Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ), который погиб год назад. Об этом градоначальник рассказал в ходе выступления в городском совете украинской столицы.

Кстати, сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень из 112-й бригады [ВСУ]. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб сказал он

Правда, каким именно образом ему удалось сделать это, Кличко не рассказал и просто перешел к следующему вопросу.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров назвал Кличко потешным мэром Киева.