Спящая воспитательница "встретила" родителей, пришедших в детсад в Ростове Воспитатель одного из детсадов в Ростове заснула на работе

Москва29 апр Вести.В Ростове-на-Дону родители, пришедшие в детский сад забирать своих малышей, обнаружили воспитательницу спящей на полу. Дети 3 и 5 лет в это время были предоставлены сами себе, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент имел место в частном садике "Милка", который находится в ЖК "Вересаево". Родители, которые были заняты на работе, пристроили своих детей на два выходных дня. За это они отдали 28 тысяч рублей.

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Cупруги пришли забирать детей, но не смогли попасть в садик. После бесплодных попыток войти через дверь примерно через час они выбили окно детского учреждения. Каково же было их удивление, когда они увидели, что воспитательница спит, а за детьми никто не присматривает. Их дочь лежала на грязном белье, а во рту у нее была чужая соска.

После разбирательства выяснилось, что никакая группа выходного дня в детском саду вообще не работала, и его открыли специально для их детей ради дополнительного заработка. Присматривать за малышами заведующая оставила свою сестру.

Ситуацией уже заинтересовалась местная прокуратура.