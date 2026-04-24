Москва24 апрВести.Госсекретарь США Марко Рубио и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов. Церемония состоялась в Вашингтоне, трансляцию вел Госдепартамент США.
Рубио назвал подписанный в пятницу, 24 апреля, документ важным достижением, поскольку США нуждаются в доступных и надежных источниках минералов.
Мы благодарим вас за участие в сегодняшнем мероприятии и рассчитываем на дальнейшую работу с вами в рамках реализации этой договоренностисказал он своему европейскому коллеге
К критически важным минералам относятся кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие ресурсы, составляющие основу высокотехнологичных отраслей.
В начале февраля США на министерской конференции в Вашингтоне уже подписали аналогичные соглашения или меморандумы о взаимопонимании с 11 странами.
Мероприятие проходило на фоне планов администрации Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов. Цель этих мер – снизить зависимость американской промышленности от поставок из Китая.