США и ЕС подписали меморандум о партнерстве в сфере критически важных минералов

США и ЕС подписали меморандум по критически важным минералам США и ЕС подписали меморандум о партнерстве в сфере критически важных минералов

Москва24 апр Вести.Госсекретарь США Марко Рубио и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов. Церемония состоялась в Вашингтоне, трансляцию вел Госдепартамент США.

Рубио назвал подписанный в пятницу, 24 апреля, документ важным достижением, поскольку США нуждаются в доступных и надежных источниках минералов.

Мы благодарим вас за участие в сегодняшнем мероприятии и рассчитываем на дальнейшую работу с вами в рамках реализации этой договоренности сказал он своему европейскому коллеге

К критически важным минералам относятся кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие ресурсы, составляющие основу высокотехнологичных отраслей.

В начале февраля США на министерской конференции в Вашингтоне уже подписали аналогичные соглашения или меморандумы о взаимопонимании с 11 странами.

Мероприятие проходило на фоне планов администрации Дональда Трампа по созданию стратегического запаса критически важных минералов объемом 12 миллиардов долларов. Цель этих мер – снизить зависимость американской промышленности от поставок из Китая.