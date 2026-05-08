FT: США и ЮАР ведут предварительные переговоры о сделках по полезным ископаемым

Москва8 мая Вести.США и ЮАР начали предварительные переговоры о потенциальных сделках по полезным ископаемым, пишет Financial Times.

По данным газеты, ведется обсуждения сделок, которые в том числе касаются двусторонних инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и инфраструктуру. Переговоры американских и южноафриканских представителей прошли в среду в Йоханнесбурге.

Как отмечает FT, Вашингтон работает на заключение сделок с африканскими странами, чтобы ослабить контроль со стороны КНР над добычей критически важных минералов и обеспечить американские поставки за счет союзников.