Москва20 апр Вести.Крупные нефтяные компании ускоряют поиск перспективных месторождений нефти в Африке и Южной Америке на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Подчеркивается, что операция США и Израиля против Ирана спровоцировала глобальную борьбу за нефть.

ExxonMobil, Chevron, Shell, BP [British Petroleum] и TotalEnergies внимательно изучают новые перспективы бурения в Африке, Южной Америке и Восточном Средиземноморье, которые могут пополнить их запасы на следующее десятилетие говорится в материале

Уточняется, что Chevron планирует начать разведочные работы в Египте в конце этого года. Компания также получила лицензии на разработку морских месторождений вблизи Греции, а также в Ливии.

В последние месяцы ExxonMobil, в свою очередь, подписала предварительные соглашения о разведке нефти с Ираком, Турцией и Габоном.

Нефтяные компании, как подчеркивается в статье, стремятся максимизировать добычу на фоне роста цен на топливо.

В воскресенье, 19 апреля, цены на нефть выросли примерно на 6% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.