США, вопреки планам Трампа, не застраховали ни одно судно в Ормузском проливе

Москва16 мая Вести.Компании США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив, несмотря на планы американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание Financial Times.

В марте Трамп заявил, что Вашингтон предоставит страховку для всех коммерческих грузов, проходящих через пролив, по "очень разумной цене"​​​.

К программе, стоимость которой достигает 40 миллиардов долларов, до сих пор вообще не прибегали, ... хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный отмечается в публикации

Подчеркивается, что программа так и не была реализована из-за того, что она не соответствовала всем требованиям, необходимым для судов. Кроме того, программа была привязана к сопровождению судов через Ормузский пролив, которое так и не было реализовано в полной мере.

14 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, которые сотрудничают с ВМС страны.