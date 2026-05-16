Москва16 маяВести.Компании США не застраховали ни одно судно, проходящее через Ормузский пролив, несмотря на планы американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание Financial Times.
В марте Трамп заявил, что Вашингтон предоставит страховку для всех коммерческих грузов, проходящих через пролив, по "очень разумной цене".
К программе, стоимость которой достигает 40 миллиардов долларов, до сих пор вообще не прибегали, ... хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенныйотмечается в публикации
Подчеркивается, что программа так и не была реализована из-за того, что она не соответствовала всем требованиям, необходимым для судов. Кроме того, программа была привязана к сопровождению судов через Ормузский пролив, которое так и не было реализовано в полной мере.
14 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, которые сотрудничают с ВМС страны.