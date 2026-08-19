Средний размер пенсии по инвалидности в РФ превысил 17 тысяч рублей

Стал известен средний размер пенсии по инвалидности Средний размер пенсии по инвалидности в РФ превысил 17 тысяч рублей

Москва19 авг Вести.Средняя пенсия по инвалидности в России на 1 июля 2026 года составляет более 17 тысяч рублей, за год эта сумма выросла на 1,6 тысячи рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

Согласно данным ведомства, средняя пенсия по инвалидности по состоянию на 1 июля достигла 17 382 рубля в месяц. В аналогичный период прошлого года ее размер составлял 15 734 рубля отметили в пресс-службе

Средний размер пенсии по инвалидности для работающих граждан в июле составил 18 156 рублей, среди неработающих – 16 950 рублей.