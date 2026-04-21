Стали известны подробности покушения на Владимира Сальдо в 2022 году

Москва21 апр Вести.Взрывное устройство, которое планировалось привести в действие при покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году, заложили у ресторана, где тот часто бывал, но сдетонировало оно преждевременно случайно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Покушение на главу Херсонской области было организовано в июне 2022 года​​​.

СВУ сдетонировало при входе в здание ресторана преждевременно, когда Сальдо не было рядом, из-за того, что один из обвиняемых в покушении случайно нажал на пульт рассказал собеседник агентства

В настоящее время суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении трех граждан Украины, обвиняемых в покушении на губернатора.