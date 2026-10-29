Москва29 октВести.Белых медведей от метеостанции на мысе Челюскин отпугивают с помощью специальных горнов, светошумовыми средствами и собаками, сообщил ТАСС метеоролог объединенной гидрометеостанции имени Е. К. Федорова Артем Минеев.
Белый медведь - крупнейший сухопутный хищник планеты.
Отпугиваем белых медведей сигналами охотников, "громом", фальшфейерами, светошумовыми средствами и пневматическими горнами, помогают собакисказал Минеев
Он добавил, что в этом году медведи заходят в гости к полярникам чаще обычного.
Объединенная гидрометеостанция на мысе Челюскин на полуострове Таймыр основана в 1932 году – это самая северная точка Евразии.