Стало известно, как отгоняют белых медведей от станции на мысе Челюскин Метеоролог Минеев: белых медведей полярники на мысе Челюскин отпугивают горном

Москва29 окт Вести.Белых медведей от метеостанции на мысе Челюскин отпугивают с помощью специальных горнов, светошумовыми средствами и собаками, сообщил ТАСС метеоролог объединенной гидрометеостанции имени Е. К. Федорова Артем Минеев.

Белый медведь - крупнейший сухопутный хищник планеты.

Отпугиваем белых медведей сигналами охотников, "громом", фальшфейерами, светошумовыми средствами и пневматическими горнами, помогают собаки сказал Минеев

Он добавил, что в этом году медведи заходят в гости к полярникам чаще обычного.

Объединенная гидрометеостанция на мысе Челюскин на полуострове Таймыр основана в 1932 году – это самая северная точка Евразии.