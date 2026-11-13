Напавший на человека белый медведь был перевезен с Таймыра на остров Моржовый

Белого медведя, напавшего на человека на Таймыре, перевезли на остров Моржовый Напавший на человека белый медведь был перевезен с Таймыра на остров Моржовый

Москва13 ноя Вести.Белого медведя, напавшего на человека на полуострове Таймыр в Красноярском крае, успешно перевезли на остров Моржовый в Пясинском заливе Карского моря и выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, передает ТАСС.

В конце октября взрослый самец напал на группу вахтовиков в районе бухты Север, в результате чего пострадал и был госпитализирован мужчина. После этого была собрана межведомственная группа под руководством Росприроднадзора. Было принято решение отогнать хищников.

Ветеринары Московского зоопарка обездвижили хищника специальными препаратами, которые не представляют вреда здоровью. Сразу после введения препарата специалисты аккуратно переместили медведя в вертолет и провели осмотр, чтобы оценить его состояние. В результате слаженных действий самец был доставлен на остров Моржовый отмечается в сообщении

В совместной операции приняли участие сотрудники Московского зоопарка и Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Благодаря слаженной работе удалось защитить и людей, и редкое животное.

Уточняется, что повышенная активность белых медведей в районе вахтовых поселков в арктической зоне Красноярского края связана с задержкой формирования устойчивого ледового покрова.