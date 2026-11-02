Двое белых медведей перемещены после нападения на рабочего на Таймыре Глава Таймыра: после нападения на рабочего перемещены двое белых медведей

Москва2 ноя Вести.После нападения белого медведя на рабочего на Таймыре были выявлены двое хищников, которых усыпили и переместили. Об этом рассказал глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов.

По словам чиновника, одного хищника усыпили 31 октября в бухте Север, второго — возле поселка Диксон, однако официального подтверждения от Госохотнадзора еще не было.

Ни одно животное не пострадало. Оба медведя были усыплены и перемещены — это гуманная мера, которая позволяет избежать отстрела. Напоминаю, что белый медведь занесен в Красную книгу. Но для нас безопасность людей прежде всего написал Членов в своем канале в мессенджере МАХ

28 октября стало известно, что белый медведь напал на мужчину. Пострадавший получил скальпированную рану головы, а также ранения лопатки и кистей обеих рук.

Глава Таймыра также заявил, что в поселке Диксон 1 ноября возле школы был замечен белый медведь. Группа "Медвежий патруль" отработала по алгоритму — ситуация под контролем.

В начале октября также сообщалось, что в поселке Диксон отгоняют белого медведя, замеченного у библиотеки.