Эксперт объяснил, почему белые медведи стали чаще выходить к людям Эксперт: потепление влияет на участившиеся выходы белых медведей к людям

Москва1 ноя Вести.Белые медведи все чаще выходят к людям из-за потепления. Об этом ТАСС сообщил зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Потепление. В летнее время всё больше и больше белых медведей не уходят на север с дрейфующим льдом, а остаются на берегу Северного Ледовитого океана, где летом много людей; и они вступают с этими людьми во взаимодействие пояснил он, добавив, что густонаселенность Арктики также выросла.

Ранее сообщалось, что белые медведи стали выходить в поселок Диксон. От населенного пункта удалось отогнать трех животных, включая медведицу с медвежонком. Отгоняет хищников специальный "медвежий патруль", стрелять в краснокнижного зверя нельзя. Также вне населенного пункта белый медведь напал на дорожного рабочего и ранил его.

По словам ученого, за последние три десятилетия популяция белого медведя не изменилась и составляет порядка 10 тыс. животных. Напомним, белый медведь — крупнейший сухопутный хищник на Земле, большую часть жизни проводит в море среди дрейфующих льдов.

Ранее ученые отмечали, что этот вид все чаще продвигается на юг, осваивая нетипичные для него территории.