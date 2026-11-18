Степные сурки-байбаки впали в спячку в Московском зоопарке Сурки-байбаки зимуют в Московском зоопарке под наблюдением специалистов

Москва18 ноя Вести.Степные сурки-байбаки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы на официальном сайте.

Зоологи отметили, что из-за теплой осени они уснули позже обычного, в конце октября.

Наши сурки — довольно возрастные животные, и в начале осени им потребовалось лечение. После того как ветеринарные врачи провели успешный курс терапии и восстановления, мы решили, что этой зимой подопечным нужен дополнительный присмотр. Поэтому мы отправили их зимовать в специальное теплое помещение, где поддерживается комфортная для животных температура — около плюс 8–10 градусов. В отличие от норы, здесь у наших сотрудников будет возможность проверять самочувствие сурков во время спячки рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Период зимней спячки длится у сурков порядка пяти месяцев. За это время они теряют около трети веса. Проснутся животные в конце марта – апреле, когда в Москве потеплеет, сойдет снег и появится молодая трава.