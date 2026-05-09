Bloomberg: апельсиновый сок подорожал на 5,8% на фоне дефицита фруктов в Бразили

Москва9 мая Вести.Фьючерсы на апельсиновый сок в Нью-Йорке резко выросли в цене из-за угрозы дефицита урожая в Бразилии — крупнейшем мировом экспортере фруктов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, на бирже цены достигли 1,8320 доллара за фунт, прибавив 10 центов.

Самый активный фьючерс на апельсиновый сок подорожал на целых 5,8% говорится в публикации

Это стало крупнейшим внутридневным скачком более чем за неделю.

Причиной дефицита стало распространение болезней деревьев в апельсиновых рощах в основных бразильских регионах. Ситуацию усугубила аномальная жара в прошлом году, которая серьезно повлияла на период цветения, фактически определяющий объем будущего урожая.

Согласно прогнозам, в следующем сезоне сбор апельсинов сократится на 13% — более чем на 255 миллионов коробок по сравнению с прошлым годом.

