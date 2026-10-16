Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру увеличилась с 16 октября Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру выросла на 6 рублей

Москва16 окт Вести.С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик по будням проиндексирована на 6 рублей до 25 рублей за участок. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы - с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 - по будням проиндексирована на 6 рублей и теперь составляет 25 рублей за участок говорится в канале ведомства в MAX

В Дептрансе уточнили, что стоимость транзитного проезда не меняется и по-=преждему составляет 950 рублей. При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники.