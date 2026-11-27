Стоимость эвакуации и хранения авто в Москве проиндексируют с 1 января 2027 года Стоимость эвакуации автомобилей в Москве проиндексируют с 1 января 2027 года

Москва27 ноя Вести.С начала будущего года стоимость перемещения и хранения автомобилей в Москве будет проиндексирована, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в MAX.

Там пояснили, что если владелец заберет транспортное средство в течение суток с момента его помещения на спецстоянку, то плата за хранение взиматься не будет.

С 1 января 2027 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств сообщили в пресс-службе департамента

С начала года стоимость эвакуации автомобилей категорий М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. обойдется автомобилистам в 10 тысяч рублей, если они оплатят возвращение машины в течении 60 дней.

13 тысяч придется отдать в тот же срок за автомобиль категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. Столько же будет стоить перемещение транспортного средства категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и иных транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 4 тонн.

Суточное хранение автомобилей категорий категории M и A обойдется нарушителям в 1 тыс. 600 руб. и 2 тыс. 800 руб. - за B и D массой не более 3,5 т.

За хранение негабаритных транспортных средств и машин категорий D с массой более 3,5 т, а также С и Е придется выложить в сутки 3193 рубля.