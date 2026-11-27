С 2 января в Москве изменится стоимость проезда в транспорте Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает с 2 января

Москва27 ноя Вести.С 2 января 2027 года изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в MAX.

Так, стоимость одной поездки по карте "Тройка" изменится с 75 рублей до 84 рублей, а по банковской карте с 83 рублей до 93 рублей.

Стоимость бумажного билета "Единый" на одну поездку подорожает на 5 рублей - с 90 до 95 рублей. Также менее чем на 5 рублей изменится стоимость одной поездки при покупке билета "Единый" на 30, 90 и 365 дней.

Безлимитные билеты остаются самыми выгодными для регулярных поездок. 1 день поездок по годовому билету стоит 77 руб. — на 7 руб. дешевле, чем 1 поездка по карте "Тройка". Стоимость "Единого" на 365 дней практически равна стоимости 7 безлимитных билетов на месяц. Приобретая его, можно фактически почти 5 месяцев ездить бесплатно и экономить 18 590 руб. в год отмечается в сообщении

Также уточняется, что разовая поездка по биометрии уже шестой год остается самой выгодной. Ее стоимость изменится на 9 рублей – с 71 рубля до 80 рублей.

Изменения коснутся и тарифов на проезд на пригородных маршрутах "Москва - область".