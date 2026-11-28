С 1 декабря изменится порядок взимания сбора за возврат железнодорожных билетов

Порядок взимания сбора за возврат ж/д билетов изменится с 1 декабря С 1 декабря изменится порядок взимания сбора за возврат железнодорожных билетов

Москва28 ноя Вести.С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат железнодорожных билетов, его сумма составит от 1% до 10% от стоимости билета, передает ТАСС.

Как уточняется, размер сбора будет зависеть от того, насколько заранее пассажир сдает билет.

При возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1%, от 30 до 44 суток - 3%, от 10 до 29 суток - 5%, за 9 и менее суток до отправления - 10% говорится в сообщении

В РЖД рассчитывают, что новый подход сократит число бронирований "на всякий случай", а также снизит количество возвратов билетов незадолго до поездки.

Изменения коснутся билетов, купленных с 1 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что РЖД в 2027 году планируют развить систему биометрической посадки на поезда.