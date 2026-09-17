Москва17 сенВести.На двух новых маршрутах из Москвы в область будут установлены фиксированные тарифы по карте "Тройка" и безналичной оплате, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Речь идет о маршрутах № 1568 и № 1209, которые свяжут столицу с Красногорским округом. В первом стоимость проезда будет стоить 90 рублей с "Тройкой" и 95 при оплате банковской картой или смартфоном. На втором цена составит 100 и 105 рублей соответственно. Льготы по соцкартам и безлимитные абонементы сохраняются.
Продолжаем запускать маршруты проекта “Москва — область”. Они обеспечивают качественные перевозки внутри крупнейшей агломерации нашей страны. Сегодня в рамках проекта действует уже порядка 60 направленийотметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов
Отмечается, что маршруты запустят до конца 2026 года.