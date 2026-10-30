Дептранс: парковка в Москве по динамическому тарифу подорожает до 950 руб. в час

Динамический тариф до 950 рублей введут еще на 236 улицах Москвы Дептранс: парковка в Москве по динамическому тарифу подорожает до 950 руб. в час

Москва30 окт Вести.Столичный Дептранс сообщает, что с 17 декабря в Москве увеличится стоимость динамического тарифа на ряде улиц.

Информация об этом размещена в Telegram-канале Департамента.

Динамический тариф заработает еще на 236 участках улиц … Новая стоимость динамического тарифа будет варьироваться от 0 руб. до 950 руб. в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест сказано в публикации

Мера вводится, так как текущий тариф в 800 рублей "уже не гарантирует свободных машиномест", поэтому для регулирования спроса его необходимо менять. Тариф по-прежнему будет снижаться вплоть до 0 рублей при минимальной загруженности.

Также с 17 декабря на ряде улиц в ЦАО, ЮАО, СВАО и САО парковка станет дешевле – тариф снизят для баланса спроса, поскольку средняя загруженность мест на этих участках составляет менее 50%.