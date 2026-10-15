Москва15 октВести.Стоимость ОСАГО может вырасти еще на 20-25 процентов. Об этом пишет канал Baza в MAX.
Отмечается, что страховщики намерены расширить тарифный коридор - этот вопрос они уже прорабатывают с Центральным банком РФ.
ОСАГО может подорожать еще на 20–25%. Страховые компании хотят расширить тарифный коридор и уже обсуждают эту идею с Центробанкомговорится в публикации
Компании жалуются, что во многих регионах России выплаты по дорожно-транспортным происшествиям превышают собранные премии, и текущих тарифов им не хватает. Даже максимальная цена полиса не всегда покрывает риски, связанные с частыми авариями.
Предыдущее расширение тарифного коридора произошло в декабре 2025 года, и тогда средняя стоимость ОСАГО выросла.