Baza: тарифы ОСАГО могут вырасти еще на 20–25 процентов

Baza: страховщики предлагают поднять тарифы ОСАГО на 20-25 процентов Baza: тарифы ОСАГО могут вырасти еще на 20–25 процентов

Москва15 окт Вести.Стоимость ОСАГО может вырасти еще на 20-25 процентов. Об этом пишет канал Baza в MAX.

Отмечается, что страховщики намерены расширить тарифный коридор - этот вопрос они уже прорабатывают с Центральным банком РФ.

ОСАГО может подорожать еще на 20–25%. Страховые компании хотят расширить тарифный коридор и уже обсуждают эту идею с Центробанком говорится в публикации

Компании жалуются, что во многих регионах России выплаты по дорожно-транспортным происшествиям превышают собранные премии, и текущих тарифов им не хватает. Даже максимальная цена полиса не всегда покрывает риски, связанные с частыми авариями.

Предыдущее расширение тарифного коридора произошло в декабре 2025 года, и тогда средняя стоимость ОСАГО выросла.