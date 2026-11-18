Москва18 нояВести.Страховые компании прокомментировали газете "Ведомости" идею продажи полисов ОСАГО на "Госуслугах".
По словам представителя Российского союза автостраховщиков (РСА), подобная мера является избыточной.
Представитель РСА напомнил, что "Госуслуги" предоставляют государственные и муниципальные услуги, в то время как ОСАГО – коммерческий продукт.
Он отметил, что если договор будет заключаться без непосредственного участия страховщика, компании лишатся возможности взаимодействовать с клиентом и предлагать ему другие продукты.
Ранее директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов сообщил, что регулятор намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги".