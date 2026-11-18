Страховщики прокомментировали идею продажи ОСАГО на "Госуслугах" В РСА прокомментировали идею продажи полисов ОСАГО на "Госуслугах"

Москва18 ноя Вести.Страховые компании прокомментировали газете "Ведомости" идею продажи полисов ОСАГО на "Госуслугах".

По словам представителя Российского союза автостраховщиков (РСА), подобная мера является избыточной.

Представитель РСА напомнил, что "Госуслуги" предоставляют государственные и муниципальные услуги, в то время как ОСАГО – коммерческий продукт.

Он отметил, что если договор будет заключаться без непосредственного участия страховщика, компании лишатся возможности взаимодействовать с клиентом и предлагать ему другие продукты.

Ранее директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов сообщил, что регулятор намерен внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги".