Москва17 ноя Вести.Банк России будет внедрять механизм продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". Об этом сообщил директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов в ходе конференции "Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству".

Я уже говорил, и хочу повторить еще раз, что мы не отступаем от нашей инициативы в части реализации продажи полисов ОСАГО через "Госуслуги". Мы считаем, что это крайне правильная норма сказал глава департамента

Сначала покупка полисов будет доступна для таксистов и мотоциклистов, которые, как пояснил Смирнов, "исторически больше страдали" от недоступности ОСАГО. Затем эксперимент распространят на другие категории водителей.

Ранее сообщалось, что Соцфонд РФ компенсирует половину стоимости ОСАГО инвалидам, для которых наличие автомобиля обусловлено медицинскими показаниями.