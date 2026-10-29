Уличные парковки в Москве в День народного единства 4 ноября будут бесплатными

Парковки на улицах Москвы 4 ноября будут бесплатными Уличные парковки в Москве в День народного единства 4 ноября будут бесплатными

Москва29 окт Вести.В День народного единства 4 ноября, который в этом году приходится на среду, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

В День народного единства уличные парковки будут бесплатными говорится в публикации мэра Москвы

Что касается парковок со шлагбаумами, то они будут работать по действующим тарифам, проинформировал Собянин.