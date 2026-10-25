Мэр Москвы обратился к сотрудникам транспортной системы с поздравлением Собянин поздравил сотрудников транспортной системы с их праздником

Москва25 окт Вести.День работника автомобильного и городского транспорта отмечается 25 октября. С профессиональным праздником специалистов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московская транспортная система - лучшая в мире. В ваших надежных руках - ежедневные планы миллионов москвичей и гостей столицы говорится в официальном канале мэра и правительства Москвы

Столичный транспорт работает как часы и с каждым годом становится еще комфортнее и лучше, отметил глава города. Мэр назвал вклад специалистов отрасли в развитие Москвы неоценимым и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.