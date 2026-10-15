Мотоциклы смогут бесплатно парковаться на платных стоянках в Подмосковье Мотоциклистам разрешили бесплатную парковку на платных стоянках в Подмосковье

Москва15 окт Вести.В Подмосковье владельцам мототранспорта больше не нужно оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках, сообщает Мособлдума в мессенджере MAX.

Там объяснили, что принят закон, который призван упростить для владельцев двухколесных мотоциклов, мотороллеров и другого двухколесного мототранспорта возможность бесплатного использования платных парковок, расположенных на находящихся в государственной или муниципальной собственности землях.

Теперь подавать заявление не потребуется. Принадлежность транспорта к льготной категории в настоящее время может определяться автоматически говорится в публикации

Как пояснил глава комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, ЖКХ и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ, это будет происходить в порядке межведомственного взаимодействия между Министерством транспорта Московской области и региональным ГУ МВД.