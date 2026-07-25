Грузовые ж/д тарифы с 1 октября будут проиндексированы на 8,5%

Ж/д грузовые тарифы в РФ с 1 октября вырастут на 8,5% Грузовые ж/д тарифы с 1 октября будут проиндексированы на 8,5%

Москва25 июл Вести.Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки проиндексируют с 1 октября 2026 года на 8,5%. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

ФАС России проиндексировать с 1 октября 2026 г.: на 8,5 процента действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу отмечается в документе

Кроме того, на 9,2% увеличат действующие тарифы на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в поездах дальнего следования.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений, которые должны упростить для участников перевозочного процесса переход на электронные перевозочные документы.