Москва25 июлВести.Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки проиндексируют с 1 октября 2026 года на 8,5%. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.
ФАС России проиндексировать с 1 октября 2026 г.: на 8,5 процента действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базуотмечается в документе
Кроме того, на 9,2% увеличат действующие тарифы на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в поездах дальнего следования.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений, которые должны упростить для участников перевозочного процесса переход на электронные перевозочные документы.